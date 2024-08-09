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ago football Edit

Watch: Bret Bielema media day press conference

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois football held its annual media day on Thursday. The event kicked off with a Bret Bielema press conference at the Smith Football Performance Center.

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