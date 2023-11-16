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Watch: Bret Bielema media availability

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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During a media appearance on Thursday, Illini head coach Bret Bielema talked about the quarterback position, gave an update on the health of the team leading up to Saturday's game at Iowa, and more.

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