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Watch: Bret Bielema discusses ReliaQuest Bowl

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head coach Bret Bielema met with media on Sunday to discuss the matchup against Mississippi State in the ReliaQuest Bowl.

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