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Watch: Brad Underwood previews Purdue game

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois coach Brad Underwood held a press conference to preview Tuesday's home game against No. 3 Purdue. Illinois will honor it's seniors prior to tipoff at State Farm Center.

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