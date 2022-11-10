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{{ timeAgo('2022-11-10 16:35:48 -0600') }} basketball Edit

Watch: Brad Underwood previews Kansas City

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois is back in action on Friday night, hosting Kansas City at State Farm Center. Tipoff is set for 8 p.m. CT on BTN. Brad Underwood met with reporters on Thursday afternoon to preview the game.

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