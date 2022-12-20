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Watch: Brad Underwood pre-Mizzou

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head basketball coach Brad Underwood spoke to reporters ahead of Thursday's game against Missouri in the annual Braggin' Rights game. Underwood also addressed the addition of power forward Zacharie Perrin to the roster.

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