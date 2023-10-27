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Watch: Brad Underwood pre-Kansas exhibition

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head basketball coach Brad Underwood talks about the matchup with Kansas in Sunday's exhibition game, the return of KU coach Bill Self to Illinois, and more during a media appearance at the Ubben Basketball complex on Friday morning.

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