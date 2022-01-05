 OrangeandBlueNews - Video: Kofi Cockburn pre-Maryland
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Video: Kofi Cockburn pre-Maryland

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois center Kofi Cockburn speaks to the media ahead of Thursday's game against Maryland.

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