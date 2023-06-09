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Top LB target Easton Baker pushes up official visit

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Originally locked in for June 23-25, top Illinois linebacker recruiting target Easton Baker from from Tooele (Utah) Stansbury will make the trip to Champaign this weekend.

The Illini recently offered Baker after Illini assistant coach Andy Buh dropped by his school. He's one of the top prospects on the Illinois recruiting board in the class of 2024..

Three-star athlete Easton Baker is set to visit Illinois.
Three-star athlete Easton Baker is set to visit Illinois.

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ILLINOIS: Top Illinois recruiting targets | Official visit dates

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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