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Top 2025 target Jeremiah Fears visits Illinois

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Top Illinois recruiting target Jeremiah Fears from Arizona prep power AZ Compass is in Champaign over the weekend for an official visit to Illinois.

Orange and Blue News caught up with Fears to recap the trip and update his recruitment.

Orange and Blue News beaks down the visitors in our latest recruiting roundup, plus other basketball recruiting news including an upcoming commitment.

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ILLIONIS: Commitment list | Top targets | Visit dates

2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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