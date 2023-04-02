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{{ timeAgo('2023-04-02 16:26:56 -0500') }} football Edit

Three-star tight end Willie Rodriquez adds Illinois offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois offered three-star tight end Willie Rodriguez from Park Hills (KY) Covington Catholic.

Orange and Blue News caught up with Rodriquez to get the lowdown on his new Big Ten offer and talk about his visit plans.

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