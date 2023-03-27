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Three-star offensive lineman Zuri Madison visits Illinois

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Three-star offensive lineman Zuri Madison from Lexington (KY) Frederick Douglas was at Illinois for an unofficial visit over the weekend.

Madison recaps his latest trip to Champaign and talks recruiting in this update from Orange and Blue News.

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