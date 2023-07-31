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The Block I Report: Top Illini hoops targets

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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In the Block I Report, Orange and Blue News breaks down our top prospects on the Illini basketball recruiting board.

Illinois currently has four open scholarships for the 2-24-25 season. They hold a commitment from Rivals150 forward Morez Johnson from Harvey (Ill.) Thornton and Yorkville (Ill.) three-star center Jason Jakstys.

The Illini now to the backcourt with a true point guard and a big wing / shooter .

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ILLINOIS: Scholarship grid | 2024 offer list | 2025 offer list

2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

Transfer Portal: Portal player ranking/transfer tracker

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