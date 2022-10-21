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{{ timeAgo('2022-10-21 01:54:07 -0500') }} football Edit

The Block I Report: Top Illini football targets & watch list

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News breaks down the top Illinois football recruiting targets in the class of 2023 and 2024, plus a watch list.

Illinois currently has 16 commitments in the class of 2023 following the commitment of three-star JUCO offensive lineman Dez'Mond Schuster. The class ranks No. 53 in Rivals.com team rankings.

LINKS: 2023 OFFER LIST | 2024 OFFER LIST | ILLINOIS COMMITMENTS | VISIT DATES | TEAM RECRUITING RANKINGS

Four-star wide receiver Malik Elzy
Four-star wide receiver Malik Elzy (Nick Lucero/Rivals.com)
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