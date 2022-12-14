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The Block I Report: Top Illini football targets as NSD nears

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News breaks down the top Illinois football recruiting targets in the class of 2023 as National Signing Day fast approaches. The early signing period runs December 21-23.

Illinois currently has 20 commitments in the class of 2023 following the commitment of three-star wide receiver Collin Dixon

Four-star wide receiver Malik Elzy
Four-star wide receiver Malik Elzy (Nick Lucero/Rivals.com)

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ILLINOIS: 2023 OFFER LIST | 2024 OFFER LIST | COMMITMENTS

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

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