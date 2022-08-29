News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-08-29 19:50:46 -0500') }} basketball Edit

The Block I Report: Illini hoops recruiting reset

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News breaks down the top prospects on the Illinois Fighting Illini basketball recruiting board.

Illinois added a commitment from Rivals1250 forward Amani Hansberry in the 2023 class, and big man Morez Johnson and point guard ZZ Clark gave the Illini early commitments in 2024.

*****

ILLINOIS OFFER LISTS: 2023 | 2024 | 2025

2023 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2024 Rankings: Top 125

2025 Rankings: Initial Top 40

*****


premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}