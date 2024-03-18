PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Spring football: Bret Bielema and both coordinators preview spring ball
Doug Bucshon
•
OrangeandBlueNews
Publisher
Illinois takes the field on Tuesday for the first practice of the spring. Head coach Bret Bielema met with the media via Zoom to preview spring ball, along with offensive coordinator Barry Lunney Jr. and defensive coordinator Aaron Henry.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2lsbGlub2lzLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9zcHJpbmctZm9vdGJhbGwtYnJldC1iaWVsZW1hLWFuZC1ib3Ro
LWNvb3JkaW5hdG9ycy1wcmV2aWV3LXNwcmluZy1iYWxsIgogIH0pOwogIChm
dW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVu
dCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05h
bWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRp
bmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5
cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8v
cy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5p
bnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2Ny
aXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNo
LmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmlsbGlu
b2lzLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGc3ByaW5nLWZvb3RiYWxsLWJyZXQt
YmllbGVtYS1hbmQtYm90aC1jb29yZGluYXRvcnMtcHJldmlldy1zcHJpbmct
YmFsbCZjNT0yMDIyNzMzMTAxJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4K
PC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==