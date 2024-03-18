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Spring football: Bret Bielema and both coordinators preview spring ball

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois takes the field on Tuesday for the first practice of the spring. Head coach Bret Bielema met with the media via Zoom to preview spring ball, along with offensive coordinator Barry Lunney Jr. and defensive coordinator Aaron Henry.

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