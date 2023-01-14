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{{ timeAgo('2023-01-14 19:33:49 -0600') }} football Edit

Sophomore offensive line Owen Strebig checks out Illinois

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois hosted a handful of unofficial visitors on Friday. Among the group was 2025 offensive lineman Owen Strebig from Wakesha (Wisc.) Catholic Memorial.

We caught up with Stebig to recap his trip to Champaign and update his recruitment.

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MORE: Three-star QB Danny O'Neil headlines Illinois visitors

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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