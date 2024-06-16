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Rivals250 QB Michael Clayton II recaps Illinois visit

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois has made Michael Clayton II a top priority in the class in of 2026. The four-star quarterback from Sanford (Fla.) Seminole has now been on campus multiple times for unofficial visits.

Clayton recaps his latest trip to Champaign and talks recruiting in this update from Orange and Blue News.

Four-star QB Michael Clayton II took an unofficial visit to Illinois.
Four-star QB Michael Clayton II took an unofficial visit to Illinois. (John Garcia Jr./Rivals.com)

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CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals250 | Position | State

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