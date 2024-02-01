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Rivals150 forward EJ Walker adds Illinois offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois reached out to junior small forward EJ Walker on Wednesday and extended an offer, the latest offer for one of the top stock risers in the class of 2025.

Illinois had been tracking Walker since last summer on AAU circuit. He's having a big junior campaign at Lloyd Memorial HS in the Cincinnati area.

Orange and Blue News caught up with Walker to get the lowdown on his new Big Ten offer and update his recruitment.

Illinois offered 2025 small forward EJ Walker.
Illinois offered 2025 small forward EJ Walker.

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2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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