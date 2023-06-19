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Rivals150 forward Aleks Alston talks recent Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois is one of the newest offers for four-star small forward Aleks Alston from Chicago Kenwood. The 6-foot-9 wing is a top 50 prospect in the class of 2025.

Orange and Blue News caught up with Alston this past weekend at the Riverside-Brookfield Shootout in the Chicago suburbs to talk about his Illini offer and update his recruitment.

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