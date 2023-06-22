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Rising junior edge rusher Caden O'Rourke earns Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois offered rising junior weakside defensive end Caden O'Rourke following his performance at their one-day camp at Memorial Stadium on Wednesday.

Orange and Blue News caught up with O'Rourke to get the lowdown on his new Illini offer and find out what's next in his recruitment.

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MORE: Top Illinois recruiting targets

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