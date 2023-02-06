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The Block I Report: Focus shifts to class of 2024

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

With the 2023 signing class in the books, Illinois football shifts its recruiting focus to the class of 2024.

Orange and Blue News breaks down some top targets in the class, plus a watch list for 2024 and 2025.

The Illini currently have one commitment in the 2024 class in offensive lineman Brandon Hansen from Mundelein (Ill.)

Naperville (Ill.) North wide receiver Luke Williams on a gameday visit to Illinois.
Naperville (Ill.) North wide receiver Luke Williams on a gameday visit to Illinois. (Orange and Blue News)

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ILLINOIS: 2024 OFFER LIST | 2025 OFFER LIST

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

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