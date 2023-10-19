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Recruiting Roundup: Priority 2025 recruits to visit Illinois

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

With the hoops season soon tipping off, recruiting is heating up. Illinois welcomes two of the top 2025 prospects on its recruiting board for visits over the Homecoming weekend.

Orange and Blue News beaks down the visitors in our latest recruiting roundup, plus other basketball recruiting news including an upcoming commitment.

2025 point guard Jeremiah Fears.
2025 point guard Jeremiah Fears. (Photo by Cassy Athena)

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ILLIONIS: Commitment list | Top targets | Visit dates

2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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