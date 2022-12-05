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Recruiting Roundup: Notable performers at the Chicago Elite Classic

Brandon Simberg
Recruiting contributor

The Chicago Elite Classic took place this last weekend, as it typically does on the first Saturday in December UIC’s home gym.

There were a handful of coaches cycling throughout the building, including Illinois assistant for Saturday night’s battle between St. Rita and Simeon, which featured Illinois 2024 commit Morez Johnson and 2024 priority target James Brown.

Brandon Simberg breaks down what he saw from some of the uncommitted prospects.

Chicago St. Rita big man James Brown.
Chicago St. Rita big man James Brown. (Orange and Blue News)

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