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Portal: Illini host transfer defensive lineman Anthony James

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Adding to its defensive line is a priority for Illinois as it works the NCAA transfer portal. This week, it hosted former Washington defensive end Anthony James for an official visit.

James discusses the visit, what stands out about Illinois, and a timeline for his recruitment in this update from Orange and Blue News.

Washington transfer Anthony James poses with his father during an official visit to Illinois.
Washington transfer Anthony James poses with his father during an official visit to Illinois.

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