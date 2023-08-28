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Podcast: Illinois vs. Toledo preview with Rivals.com analyst Clint Cosgrove

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Orange and Blue News previews the Illinois season opener against Toledo with Doug Bucshon, John Supinie, and Rivals.com national analyst Clint Cosgrove.

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