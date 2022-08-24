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Podcast: Big Ten West preview with Clint Cosgrove

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Orange and Blue News talks Big Ten football with Rivals.com national analyst Clint Cosgrove. The Fighting Illini kick off the 2022 season on Saturday at home against Wyoming.

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