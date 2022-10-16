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{{ timeAgo('2022-10-16 01:18:11 -0500') }} football Edit

Photo Gallery: Illinois vs. Minnesota

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Photos from the Illini's 26-14 win over Minnesota on Saturday at Memorial Stadium.


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