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Offensive tackle Caleb Pyfrom adds Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois Fighting Illini football offered 2024 Caleb Pyfrom, a 6-foot-5, 300-pouind offensive tackel from Omaha (Neb.) Central.

Pyfrom discusses how the Illini went down, his thoughts on the Illinois program, and other schools currently recruiting him in this update from Orange and Blue News

Caleb Pyfrom, 2024 offensive tackle, picked up an offer from Illinois.
Caleb Pyfrom, 2024 offensive tackle, picked up an offer from Illinois.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

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