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{{ timeAgo('2022-12-19 14:33:40 -0600') }} football Edit

NSD: Illinois addresses special teams in 2023 class

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

The Illinois kicking game wasn't up to speed this past season. Punter Hugh Robertson ranked last in the Big Ten in punting average (39.16) and some of his shanks were costly.

Kicker Caleb Griffin was serviceable, making 13-17 field goals and all 31 of his PAT's. He has limited range, however.

The Illini needed an upgrade and it's signing two highly-regarded specialists. We break down their rankings from Kohl's Kicking, a top kicking and punting camp.

David Olano is ranked the No. 10 place kicker in the nation by Kohl's Kicking.
David Olano is ranked the No. 10 place kicker in the nation by Kohl's Kicking.

ILLINOIS: RECRUITING CLASS | MESSAGE BOARD

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

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