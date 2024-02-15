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Newly offered four-star receiver Taz Williams Jr. wants to visit Illinois

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Changes on the Illini coaching staff have produced new offers on the recruiting trail. One of the new high level offers is to Rivals250 wide receiver Taz Williams Jr. from Red Oak (Texas).

Orange and Blue News caught up with Williams after his picked up the offer from the Fighting Illini to update his recruitment, including a list of schools currently pushing the hardest for his services.

Illinois offered four-star wide receiver Taz Williams Jr. from Red Oak (Texas).
Illinois offered four-star wide receiver Taz Williams Jr. from Red Oak (Texas). (Nick Lucero/Rivals.com)

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