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Newly offered athlete Easton Baker to visit Illinois

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois just extended an offer on Wednesday to three-star athlete Easton Baker from Tooele (Utah) Stansbury after an Illini assistant coach dropped by his school.

The 6-foot 190-pound Baker is now set to take an official visit. He talks about Illinois and how he would fit in the scheme in this update from Orange and Blue News.

Three-star athlete Easton Baker is set to visit Illinois.
Three-star athlete Easton Baker is set to visit Illinois.

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ILLINOIS: Top Illinois recruiting targets | Official visit dates

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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