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New York big man Asher Elson lands Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois looked to the Big Apple for its latest recruiting target in the class of 2025, extending an offer to forward Asher Elson from South Shore HS in Brooklyn.

Elson has growing list of offers, with the Illini jumping in the mix on Tuesday. He talks about his new offer and what the Illini staff saw in his game in this update from Orange and Blue News.

Illinois offered 2025 forward Asher Elson
Illinois offered 2025 forward Asher Elson

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2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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