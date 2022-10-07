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Media Day: Illini WBB coach Shauna Green

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois women's basketball coach Shauna Green on media day.

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