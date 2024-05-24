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In-state lineman Michael O'Connell earns Illini offer
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
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Illinois offensive line coach was out on the recruiting trail this week, and one of the stops was at Glenbard West in the Chicago suburbs. Soon after, an offer went out to rising senior offensive l...
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