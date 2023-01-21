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Illinois recruit Amani Hansberry one of top stockrisers in 2023 class

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois recruit Amani Hansberry rose up the rankings in the newly released Rivals150 for 2023. The four-star power forward is putting together a big senior season at Mount St Joseph in Baltimore.

Orange and Blue News caught up with Hansberry to get the lowdown on how he performed at some high profile events this season, what he expects to bring to the court for Illinois, and more.

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RIVALS RANKING WEEK

Monday: Top 10 Countdown for 2023

Tuesday: New Rivals150 released | Top storylines in new Rivals150

Wednesday: New position rankings for 2023

Thursday: New 2025 rankings released

Friday: Rankings Roundtable

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