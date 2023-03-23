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{{ timeAgo('2023-03-23 17:10:09 -0500') }} football Edit

Illinois offers three-star quarterback Tyler Cherry

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois expanded its search for a quarterback in the class of 2024 with an offer to three-star Tyler Cherry from Greenwood (Ind.) Center Grove.

Cherry broke down his new Big Ten offer and talks recruiting in this update from Orange and Blue News.

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MORE: Top Illinois recruiting targets

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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