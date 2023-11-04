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Illinois offers sophomore guard Rassell Young

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

High major schools are taking notice of 2026 guard Rassell Young from Charlotte (NC) Mallard Creek.

One of his latest offers is from Illinois. Orange and Blue News spoke to Young to get the lowdown on his new Big Ten offer and update his recruitment.

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ILLIONIS: Commitment list | Top targets | Visit dates

2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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