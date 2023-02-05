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{{ timeAgo('2023-02-05 17:44:42 -0600') }} football Edit

Illinois offers defensive end Demetrius John

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois extended an offer over the weekend to 2024 defensive end Demetrius John from Westerville (Ohio) North.

Orange and Blue News new caught up with John to get the lowdown on his new offer aned update his recruitment.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

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