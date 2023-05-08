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Illinois offers 2024 wing Chase McCarty

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Adding a scoring wing to pair with big man commit Morez Johnson is a priority for Illinois in the 2024 recruiting class.

A new Illini offer is out to high-scoring small forward Chase McCarty from Huntsville (Ala.) Westminster Christian Academy.

McCarty discussed his new Illinois offer with Orange and Blue News and updated his recruitment.

Illinois offered 2024 wing Chase McCarty
Illinois offered 2024 wing Chase McCarty

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2023 Rankings: Rivals150 | Team | Position

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