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Illinois offers 2024 DL Angelo McCullom

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois extended an offer to 2024 defensive end Angelo McCullom from Pickerington (Ohio) North.

McCullom talks about his new Illini offer and recaps a recent visit in this update from Orange and Blue News.

2024 defensive end Angelo McCullom during a visit to Illinois.
2024 defensive end Angelo McCullom during a visit to Illinois.

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CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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