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Illinois hosted three-star QB Danny O'Neil

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois brought a handful of prospects to campus for unofficial visits on Friday, including three-star quarterback Danny O'Neil from Indianapolis (Ind.) Cathedral.

O'Neil is a highly-productive QB with a growing offer list. Orange and Blue News caught up with him to recap his Illinois visit and update his recruitment.

Three-star QB Danny O'Neil visited Illinois on Friday.
Three-star QB Danny O'Neil visited Illinois on Friday.

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MORE: Three-star QB Danny O'Neil headlines Illinois visitors

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