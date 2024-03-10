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Illinois enters post season on a high note with win at Iowa
John Supinie
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OrangeandBlueNews
Columnist
IOWA CITY, Iowa – There wasn’t much tangible riding on the line when No. 12 Illinois headed to Iowa for the final game of the Big Ten Conference regular season. It was all about style points, a riv...
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