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Illinois a top option for four-star wing Shon Abaev

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois is among a handful of schools pushing the hardest for Rivals150 wing Shon Abaev from Ft. Lauderdale (Fla.) Calvary Christion Academy.

The 6-foot-7 wing breaks down his recruitment and how his junior season is going so far in this update from Orange and Blue News.

Fouir-star shooting guard Shon Abaev from Ft. Lauderdale (Fla.) Calvary Christian Academy.
Fouir-star shooting guard Shon Abaev from Ft. Lauderdale (Fla.) Calvary Christian Academy.

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2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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