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Illini offer top 50 big man Tee Bartlett
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Illinois is the newest offer from four-star center Tee Bartlett from Henderson (NV) Corado. The 6-foot-10 big man added the offer from the Illini on Sunday. Orange and Blue News caught up with Bart...
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