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Illini offer sophomore guard Steven Reynolds III

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois offered 2026 wing Steven Reynolds III from South Bend (Ind.) Washington following a recent campus visit.

Reynolds is putting together a big sophomore campaign and he has seen his recruitment soar. Orange and Blue News caught up with him to discuss his new offer from the Fighting Illini.

2026 shooting guard Steven Reynolds visited Illinois earlier this month.
2026 shooting guard Steven Reynolds visited Illinois earlier this month.

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2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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