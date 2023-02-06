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Illini offer IMG Academy DL Jayden Jackson

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois offered highly-coveted 2024 defensive tackle Jayden Jackson from Florida prep powerhouse IMG Academy.

Jackson talks about the new offers and names a group of schools that have been most active in his recruitment in this update from Orange and Blue News.

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MORE: Illinois offers defensive end Demetrius John

CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

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