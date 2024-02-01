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Illini host 2025 tight end Parker Sutherland for junior day

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

2025 tight end Parker Sutherland from Iowa City (IA) was among the junior day visitors at Illinois last weekend.

Sutherland recaps that trip and talks recruiting in this update from Orange and Blue News.

2025 tight end Parker Sutherland visited Illinois for a junior day.
2025 tight end Parker Sutherland visited Illinois for a junior day.

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CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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