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Future Illini Morez Johnson shines at Tournament of Champions

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

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Future Illini Morez Johnson put together a strong performance at the Kevin Brown Memorial Tournament of Champions in Washington (Ill.).

The 2024 power forward from Chicago St. Rita was selected to the All-Tournament Team and recorded multiple strong performances at the event.

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